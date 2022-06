8 maneiras para optimizar a sua despensa ao máximo

Deveria ser obrigatório todas as casas serem equipadas com uma despensa lado a lado com a cozinha. Um espaço suficiente para o armazenamento de alimentos frescos, conservas e ainda tábua de passar a ferro, estendal, aspirador, caixas..e na melhor das hipóteses ainda um espaço para a roupa de inverno e aqueles edredons e cobertores que tanto espaço ocupam. Mas do que falamos hoje é apenas de um espaço especifico para guardar comida. Um espaço fresco onde de forma organizada se devem conseguir visualizar todos os alimentos e produtos para cozinhar.

Todos sabemos como dá jeito ter enlatados e conversas a mais, massas ou arroz, também sabemos que poupar também é necessário, ou não estivéssemos nós em crise. Há quem diga que ter muita coisa em casa faz gastar e comer mais e quem prefira ter sempre reservas para momentos em que não há tempo ou não apetece ir às compras.

Organize-se à sua maneira mas de forma a que todos os membros da casa encontrem o que procuram. Hoje mostramos-lhe algumas ideias de despensas para que considere optimizar a que tem.

E ainda: Como armazenar as suas compras para que durem mais tempo?