Casas de banho de sonho… É para aí que vou!

Estas banheiras de forma oval, que jazem solitárias no meio do espaço, são sem dúvida a moda das casas de banho, já as vimos em vários cenários idealísticos, bem como a combinação de um chuveiro dentro da mesma casa de banho, onde existe opção para todos e para todos os momentos.

Os duches italianos, de origem romana, são a grande tendência também do momento, têm como particularidade de serem revestidos com o mesmo chão da casa banho e misturam-se facilmente com a decoração, uma vez que é apenas composta por um vidro e a torneira. Temos casas de banho de sonho com estes elementos.