Inspiração para quarto de uma menina

Quando uma princesa chega, instala-se um frenesim intenso que move o mundo para que tudo esteja à altura dela – mas quando essa princesa é a nossa princesa, as borboletas apoderam-se do nosso estômago e a excitação quase que nem nos deixa dormir! Queremos que tudo seja perfeito, como ela de certeza será. Queremos que o seu aposento seja digno de elogios rasgados por parte das visitas e que seja um espaço em completa sintonia com o nosso amor por aquela pessoa minúscula que já mexeu com o nosso mundo – correcto?

Hoje dedicamos este espaço à decoração do quarto da sua menina. Deixamos-lhe aqui várias dicas de como tornar a assoalhada livre num fantástico aposento para ela. Resta-nos desejar que desfrute do crescimento dela como com certeza desfrutará do prazer que será recebê-la no seu novo quarto!