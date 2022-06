Um T1 de sonho em apenas 46 m2

O nosso imaginário de casa perfeita associa-se frequentemente a grande moradias com um ou vários pisos e um jardim a perder de vista. No entanto hoje queremos mostrar-lhe como um apartamento pode satisfazer todas as necessidades e mais alguma!

O projecto de remodelação deste apartamento de tipologia T1 foi da autoria dos profissionais da empresa Paulo Jorge Bastos Martins, Arq. Unip. Lda. que se apresenta como um atelier de excelência na produção e execução de projectos arquitectónicos passando também pelo urbanismo e design.

As imagens que se seguem pertencem a um apartamento de tipologia T1 com 46m2 localizado localizado nas águas furtadas de um prédio antigo da década de 70. O edifício situa-se numa área privilegiada da vila de Sever do Vouga em Aveiro.