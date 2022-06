Como aproveitar a água da chuva e para que fins?

De acordo com um dos relatórios da ONU, realizados em 2015, a escassez de água afetará dois terços da população mundial em 2050. Desta forma, devemos todos contribuir com pequenos gestos, de modo a amenizar o gasto individual de água. É da responsabilidade de todos nós e de facto, pequenos gestos no seu dia-a-dia já ajudarão. Como tomar duches em vez de banho, fechar a torneira quando escova os dentes, na hora de lavar loiça também… E se recuperar a água da chuva, consegue uma enorme redução do consumo de água.

Pode fazê-lo de várias maneiras: deixando garrafões de água vazios na rua, para encherem com a chuva; pode usar baldes ou outros recipientes. No entanto, se pretender algo de bem prático e com alguma sofisticação recomendamos o uso de cisternas. Por exemplo, na Inglaterra é bastante comum usarem cisternas par recuperar a água da chuva. Este é um reservatório que recolhe a água da chuva e a armazena para uso doméstico geral, ou seja, é um sistema de reaproveitamento de águas pluviais que faz a captação da água para usos restritos no ambiente doméstico. A cisterna é considerada uma das melhores e mais eficazes alternativas quando o assunto é economizar água e pode ser instalada em moradias ou apartamentos. Têm também torneiras para controlar a água que quer usar.