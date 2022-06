Hotel Português Vidago Palace

Um pouco de história: Foi no reinado do rei D. Carlos, no inicio do século passado que o hotel se pôs de pé. Ele queria ver construído um espaço de luxo com projecção internacional, para turistas e famílias reiais que procuravam no Vidago os seus efeitos terapêuticos devido às famosas águas minerais. Águas essas, que fizeram da Vila de Vidago um pólo de interesse nacional e internacional. Esteve entre as estâncias de maior prestigio no período da 2ª Guerra Mundial devido à combinação de tratamento termais e campos de golfe. Com o passar do tempo, a projecção internacional começa a diminuir com o aparecimento de uma oferta internacional mais diversificada e com padrões de luxo elevados acabando por fechar no ano de 2006.

A reabertura do Hotel dá-se em 2010, cem anos após a sua primeira inauguração, com um investimento significativo e grandes obras permitiram que este hotel histórico ganhasse novo fôlego e voltasse a desempenhar um papel de primeiro plano no mercado hoteleiro com os critérios de conforto e de luxo do século XXI, sem sacrificar a sua identidade, nem o seu património arquitectónico.