Churrasqueiras para si e para mim!

Não é só aos vinte anos que temos de curtir a vida… temos de o fazer toda a vida! Nem que seja muito de vez em quando. Retirar-se do 'seu' mundo e ir a um momento de aventura, mais na onda take it easy… Mochilas às costas ou ir até à praia com amigos ou companheiro de vida e aproveitar o momento, com música, a natureza, a boa companhia e o sabor especial de um churrasco. Não tem de ser difícil, nem ser um quebra cabeças fazer uma fogueira, basta terem esta mini churrasqueira, em forma de estrela, idealizada para umas quantas cavacas. É sem dúvida mais prático e seguro, além de não ficarem vestígios de fogueira na areia ou noutro chão qualquer. Aposte nela!