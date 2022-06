Antes e depois – apartamento de 37m2

Continuando a nossa série de artigos de antes e depois com o intuito de lhe mostrar projectos reais que inspiram todos que tencionam fazer obras e ligeiras alterações em casa. Atelier RNB é o nome do atelier de arquitectura que remodelou este pequeno apartamento na capital da Córsega – Ajáccio.

A sua principal característica é o seu tamanho, pequenas dimensões com uma área total de 37m2 e pés direitos de 3.40m de altura fizeram as delicias do projecto, oferecendo infinitas opções para atender às necessidades dos seus habitantes. No entanto, antes da remodelação, os novos proprietários queixavam-se da má distribuição dos espaços e ansiavam ter espaços interiores que proporcionassem mais a sua utilização conjunta, tal como ter uma cozinha com boas áreas mesmo dependendo do mínimo espaço do apartamento. No projecto surgiram novas paredes, criando novas divisões e posteriormente aplicada cor, transformando este mini apartamento num apartamento sem faltas e muito urbano. Espreite as diferenças!