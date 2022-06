A famosa remodelação que tanto deu que falar, em Cascais

No piso superior, na zona de acesso aos quartos encontra-se a cadeira de design mais consagrada de todas, a Lounge Chair do designer Charles Ray Eames. É criado com ela e um simples candeeiro de pé um canto de possível leitura ou relaxe. A janela é a grande vantagem iluminando naturalmente esta zona.

O formato e dimensão do vão de escadas é reproduzido no tecto, dando um aspecto moderno pelas suas linhas rectas e diferentes cotas de pé direito. Também as paredes são pintadas de branco, tal como as caixilharias de portas que foram apenas pintadas da mesma cor. O chão é de soalho em madeira de cor clara mas onde é possível visualizar-se os nós e as nervuras da madeira. Esta varanda é fechada com um parapeito em vidro.