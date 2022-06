Casa repleta de personalidade cativa ao primeiro olhar (+6 Fotos)

Haverá melhor forma de receber o mês de Novembro do que relembrar as férias? É verdade, o Verão já lá vai, e as férias também… Como tal hoje trazemos-lhe um projecto incrível, jovial e com aquele cheirinho a férias, que já temos tantas saudades. É precisamente uma habitação de férias, cujo design e decoração de interiores ficou a cargo da empresa portuguesa Space Invaders – Contemporary Interior Design.

Criada no ano de 2003 esta loja e atelier de interiores fica sediada no Algarve e opera nas áreas da decoração e do design de interiores. Esta equipa multidisciplinar destaca-se pelo seu profissionalismo e vontade de criar conceitos únicos que se traduzam em espaços interiores distintos e cheios de personalidade! Na Space Invaders os clientes fazem parte da equipa, sendo a sua vontade e visão o principal ponto de partida para qualquer projecto!

Venha daí descobrir uma habitação única, cheia de personalidade, e sobretudo muito sofisticada!