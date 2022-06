Apartamento simpático e acolhedor

O resultado final da casa de banho assenta sobretudo num trabalho de organização que procurou explorar ao máximo as potencialidades de um espaço com dimensões reduzidas. Ainda assim optou-se por manter a banheira, que revestida com azulejos em mosaico assume-se como o principal elemento decorativo desta divisão. De forma a maximizar os espaços de arrumação, a bancada onde assenta o lavatório foi prolongada até ao limite da banheira.