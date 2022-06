Camas em dossel: vantagens e desvantagens!

As camas em dossel são uma peça de mobiliário muito característica na Ásia, designadamente na China. Eram comuns durante a dinastia Ming e os tecidos utilizados iam ao encontro do que era adequado a cada temporada. O pongé – tecido que resulta da combinação entre a seda e a lã – ou o algodão grosso propiciavam isolamento durante os Invernos frios. Já as telas em gaze eram utilizadas no Verão para afastar os insectos sem, por isso, diminuir a brisa refrescante que chegava com o cair do sol. As camas das senhoras tinham um véu finamente bordado com padrões decorativos e auspiciosos.

Durante o dia, as cortinas eram completamente removidas e os cubículos continuavam a ser utilizados, desta enquanto espaço de estar, de refeições e de socialização. E tinham espaço para isso? Tinham. Havia camas com seis postes.