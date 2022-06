Sugestões de decoração para salas pequenas!

Home is where your heart is – não é o que dizem? Pois bem. Então por que não trazer a nossa casa de toda a vida para dentro da casa da vida de agora? Com toda a mobilidade que a conjuntura actual nos obriga, é provável que muitos dos olhos que lerão este artigo estejam fora das suas terras-natal. Se estes sítios simbolizam boas recordações e se se abre um sorriso de orelha a orelha quando falamos deles, por que não trazer um pouco mais essas lembranças para o nosso quotidiano? Decorar a nossa sala, o nosso espaço de convívio, com quadros, fotografias ou bibelots relativos à nossa cidade fará com que o nosso Eu actual esteja em constante contacto com o nosso Eu de outros tempos.