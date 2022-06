Palas/telhados à porta de casa para o proteger da chuva

Pronto entramos na estação chuvosa e precisamos de adaptar a nossa casa às necessidades climáticas, certo?

Que esteja a projetar, a construir ou não a sua casa, precisa de descobrir este livro de ideias, pois há que incluir no vosso projeto um pequeno telhado ou uma pala na entrada da vossa casa. Porquê? Porque há imensos dias chuvosos nos trezentos e sessenta e cinco dias do ano e há que nos proteger da chuva, até conseguirmos abrir a porta. É verdade, nem sempre é fácil, no meio de sacos, de compras, com as crianças ao colo ou procurar as chaves na mala – pois como sabe as malas das mulheres são sempre cavernas de Alibaba, têm de tudo, mas quando precisamos de algo, nunca encontramos!

Como não queremos ficar encharcados logo à porta de casa. Mostramos-vos 11 ideias fantásticas de entradas de casa, que têm por cima uma pala ou um telhado. Uns acompanham o design e arquitetura de casa, outros foram acrescentados a posteriori.

Aconselhamos que dê uma vista de olhos a esta galeria de imagens, para não ficar à chuva!