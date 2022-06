Os 30 m2 mais acolhedores de Lisboa

A casa de banho foi a única área onde se revestiu as paredes com um pouco de cor. A paleta criada entre o azul dos azulejos, a madeira dos pavimentos e o branco das loiças, torna este espaço surpreendentemente acolhedor, num equilíbrio perfeito entre o moderno e o orgânico. Como estratégia de aproveitamento de espaço foram integrados três gestos fundamentais: a incorporação de um grande espelho que desafia os limites do espaço, um polibã em vidro e a sua permeabilidade visual e, finalmente, a porta de correr que permite isolar o espaço otimizando a área útil.