10 fotos de cozinhas modernas perfeitas para sua casa

A madeira na cozinha é uma tendência intemporal… É material orgânico e quente que torna qualquer cozinha mais acolhedora e atraente. No entanto, dependendo do tom da madeira, uma cozinha onde este é o material mais utilizado pode tornar-se pesada e escura. A solução é escolher uma madeira mais clara, combiná-la com paredes e pavimentos em tons suaves e acrescentar algumas superfícies refletoras da luz. E nunca esquecer de deixar entrar toda a luz possível evitando obstruir as janelas!

A cozinha da imagem aplica todos estes critérios e veja como fica maravilhosa!