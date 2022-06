12 móveis sensacionais para uma cozinha mais cómoda

Um elemento em que se pode apoiar para incluir um toque de originalidade na sua cozinha é o sistema das portas dos armários. As dobradiças de abertura horizontal tradicionais estão a ser ultrapassadas pelas de abertura vertical, para cima. Isto faz com que o volume deslocado na abertura não interfira com os nossos movimentos, evitando assim o risco de acidentes. Quem nunca embateu na porta de um armário mal fechado?