12 fachadas de casas com garagem que o vão encantar (e inspirar)

Quando planear a garagem de sua casa pequena e lhe escolher as portas, se as colocar a abrir para fora essa opção só será viável se a sua casa estiver localizada numa rua com muito pouco tráfego de peões, porque quando abrir as portas para entrar ou sair irá incomodar as pessoas que estejam a passar.

Essa condição deve ser tida muito em conta, tomando as medidas necessárias para que a entrada da garagem não tenha menos de 2, 50m de largura, para que o veículo entre sem dificuldade com os espelhos retrovisores laterais abertos. Internamente as dimensões podem ser um pouco menores. No caso da porta serão necessários painéis de 1, 25m de largura cada uma, o que dependendo da localização da sua casa e do tamanho da calçada, se não tiver zona verde, pode impedir a abertura das portas.

Se as portas da sua garagem abrem para dentro, deve adicionar aos 2, 5m da entrada a espessura das portas já viradas para dentro. E no que diz respeito à profundidade da garagem deve ter em conta o raio de rotação das portas ao fechar para que não ocorram acidentes.