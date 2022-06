Conversas à mesa de jantar

Esta engraçada imagem com o papagaio a animar a cena, mostra-nos a bela cozinha interior que no mesmo espaço alberga ainda a sala de jantar. No entanto e com um toque de genialidade, a mesa e a bancada funcionam no mesmo elemento, um conceito deveras interessante e criativo! Uma vez mais, observa-se a relação perfeita de materiais e formas arquitectónicas. O ambiente tropical surge com o simples desenho do telhado em duas águas, que é revestido interiormente com madeira. A relação com o branco das paredes onde a luz se reflecte e expande, tal como os circulares candeeiros suspensos, que criam todo um ambiente tropical, juntamente com uma palete cromática de tons terra!