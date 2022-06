Esta casa é um luxo clássico em Roma

A janela rasga a janela e deixa a luz do sol entrar abundantemente no espaço. Por detrás do móvel de televisão, vemos uma janela muito especial que liga a sala de estar com a cozinha, mantendo a conexão visual entre ambas. A janela tem dois vidros. Entre eles, um arranjo feito com ramos e adornos vermelhos serve como decoração. Um pormenor bonito e delicado que revela a atenção ao detalhe depositada neste projecto.