Simples por fora mas maravilhosa e acolhedora por dentro (7 Fotos reveladoras)

Finalmente, olhamos para a área social da piscina , o ambiente perfeito para relaxar e desfrutar do sol e clima tropical. Seguindo as linhas retas e ortogonais que combinam com o resto do design, a piscina é formada por um espaço rectangular que faz fronteira com a casa e jardim traseiro, com espaço para apanhar sol composto de várias cadeiras. Ambos os espaços internos e externos deste projecto são maravilhosos e elegantes, qualquer um gostaria de ter uma casa como esta !

Veja aqui outras ideias para espaços exteriores…