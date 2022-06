Cozinhas pequenas: 7 ideias para aproveitar o espaço ao máximo!

Tudo cabe num espaço se soubermos acomodar cada elemento. Se ainda vai a tempo de escolher um modelo de cozinha, sugerimos que seja compacto e funcional para que possa realizar todas as actividades, mesmo tratando-se de uma área exígua. Nesta imagem, vemos um bom exemplo disso. Uma cozinha compacta com uma barra de pequeno-almoço. Um design brilhante e moderno do gabinete Tuxtla Gutiérrez.