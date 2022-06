Este é o design que precisa na sua vida

Este foi o resultado final após a intervenção, um espaço com ambientes melhor iluminados, divisões mais amplas e ligações mais generosas entre elas. As transparências e as texturas auxiliam no processo de criar uma sensação ilusória de maior amplitude e continuidade espacial. A luz foi também tratada com especial cuidado, revelando detalhes da arquitectura que aqui se desenvolveu.

Aqui podemos ver como a grande parede funcional atravessa todos os ambientes atribuindo algo de novo a todos eles. No quartos, criou-se espaço de arrumação para roupas e acessórios, no local de trabalho estantes e prateleiras auxiliam a organização do espaço e assim sucessivamente consoante a função de cada divisão.