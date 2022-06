11 maneiras de decorar a sua pequena sala de estar

Se for possível escolha uma posição privilegiada para projetar a sua sala de estar, perto da janela e consequentemente perto de uma vista do exterior. Esta sala de estar, ganhou imenso com a perspetiva, como se a sala se abrisse para fora.

Nesta imagem, o espaço foi decorado com um sofá de três lugares e apresenta um design discreto. As duas mesas de apoio substituem a mesa de centro. As plantas são vida, distraindo o tal sentimento de pequenez.