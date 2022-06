7 erros de decoração: evite-os!

Quer no que diz respeito a escolher um novo tecido para as cortinas ou a nova cor para as paredes da cozinha, decorar a casa é um desafio excitante. Fazer de decorador é interessante, mas nem sempre fácil.

Por mais esforçada que seja a nossa tarefa, as nossas casas parecem-nos muito diferentes das que vemos nas revistas. Se calhar, deixamo-nos influenciar facilmente pelas tendências actuais em vez de seguir mais vezes os nossos sentimentos e criatividade?

Dito isto, acreditamos que não há regras sobre como decorar uma casa, mas há algumas premissas básicas que devemos cumprir para obter um resultado bem sucedido.

Seleccionámos algumas. Veja quais são.