7 erros de decoração em casas pequenas e como evitá-los

Se em casa tem todas as coisas fora do lugar é complicado tirar proveito das reduzidas dimensões do espaço pois está a desperdiçá-lo com essa desordem.

Evite-o com: um lugar específico para cada objecto, não obstante o tamanho e hábitos diários de arrumação. Por exemplo, endireitar as almofadas no sofá antes de ir para a cama, dobrar as mantas, colocar a poltrona no sítio dela, entre outras coisas.