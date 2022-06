O top dos 5 erros que deve evitar em sua casa!

Os clientes estavam prestes a casar-se. Pediram, então, ao atelier coreano OBBA uma casa cujo projecto se baseasse naquilo que julgavam importante para o começo de uma vida a dois, satisfazendo, primeiro, os essenciais. No fundo, aspiravam a uma vida modesta, mas com o suficiente para lhes proporcionar conforto. Surgiu, então, este projecto que se propôs a encontrar uma solução realista para os recém-casados que não incluísse, porém, um apartamento.

A casa em questão localiza-se na entrada de Gaemimaeul, uma das poucas colónias restantes de recolectores de lixo em Seul, Seodaemoon-ku, Hongjaedong. As paredes desta antiga favela estão decoradas com pinturas, feitas na tentativa de embelezar esta área com uma atmosfera misteriosa. Duas estradas adjacentes – uma de oito metros de largura a Nordeste e outra com três metros de largura a Noroeste – encontram-se formando um ângulo. A Sudoeste e a Sudeste existem apenas estreitas vielas reservadas aos peões. O local da casa é acentuadamente inclinado com uma diferença de nível de quatro metros. Houve três preocupações fulcrais. A primeira era a de encontrar uma forma de construir num terreno em mau estado respeitando o orçamento limitado; a segunda era a de integrar a casa na paisagem com pinturas coloridas e, por fim, pretendia-se a construção de uma moradia que, embora tivesse limitações espaciais, não fosse claustrofóbica para os moradores. Importava, assim, preservar e utilizar as condições do local ao máximo para se conseguir um processo de construção eficaz. A casa tem dois andares e integra tudo aquilo que o cliente pediu. A área útil não chega aos 50m². Curioso?