Qual o tipo de madeira melhor para o interior?

A resposta a esta questão será sempre relativa e dependerá da forma como aplicarmos a madeira, jogarmos com as suas texturas, cores e características.Tudo resulta, portanto, da capacidade para perceber e trabalhar com o material.

Se cairmos no erro de jogar com texturas e padrões repetitivos em áreas longas facilmente estamos a criar um espaço que acaba por ser desinteressante e antiquado. Não cubra espaços demasiado largos com madeiras muito escuras pois isso retirará leveza e importância ao resto das áreas e à decoração, criando um ambiente pesado.

Perceba o material e aproveite a zona onde o coloca, jogando com as cores, as texturas, com a luz e a forma como a madeira a absorve ou reflecte.