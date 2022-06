15 piscinas que ficam perfeitas em pátios pequenos

O Verão já não se sente no corpo e o mesmo pede mais roupa e aconchego. Ir à praia ou à piscina já não se faz com tanto prazer, a não ser para passear à beira mar ou dar um mergulho numa piscina interior. Sabemos que é um tema que todos gostamos e por isso decidimos coleccionar 15 imagens de piscinas para nos fazer sentir aquela saudade e ao mesmo tempo, quem sabe, fazer pensar no Verão do próximo ano. Talvez se inspire ainda mais e seja desta que avança para a construção de uma piscina no seu pátio, mesmo que o seu espaço seja quase mínimo.

Se acha que pouco espaço não condiz com piscina, engana-se e nós vamos mostrar-lhe o contrário. 15 excelentes exemplos que o irão convencer que não existe pátio pequeno, mas sim excelentes ideias!