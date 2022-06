15 canteiros lindos para o seu pequeno jardim

Quando dispomos de poucos metros, temos que usar muita a nossa criatividade e demonstrar profissionalismo, para satisfazer os nossos gostos e necessidades. Se o seu pátio ou seu jardim não tiver grandes dimensões precisará de concentrar esforços para alcançar um projeto com uma área verde, com plantas ou com relva, e idealmente poderá ter também um chão de azulejos ou outro revestimento (cimento, cascalho, pedras… ), permitindo desenvolver atividades nesse espaço, por exemplo, para colocar um mobiliário de jardim ou uma piscina.

Neste livro de ideias queremos mostrar-vos ideias de vários vasos e canteiros de flores, para o seu pequeno jardim, onde haja verde e a cor que precisa. São jardins pequenos, sem muitos metros quadrados, mas que denotam boas vibrações e energias positivas!