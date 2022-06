Armários de cozinha – 10 inspirações perfeitas!

As frutas andam aqui, ali e acolá, muitas vezes estragam-se por estar mal colocada. Se for como eu tem sempre muita fruta em casa, para mim é vital. Então este armário de cozinha que arruma as frutas todas de forma organizada, sem ficarem pisadas, por estarem mal consertadas, é para mim uma ideia engenhosa. Este super móvel tem orifícios para colocar as frutas no seu devido lugar. E agora vai uma fruta?