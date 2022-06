Cozinhas em L: 10 Exemplos modernos e económicos!

As cozinhas podem ter muitas formas e diferentes acabamentos, dependem sempre do estilo e do espaço disponível. Porém, umas uma das disposições favoritas e assertivas é em forma de L , pois esta permite-nos ínfimas possibilidades, mais espaço de arrumação, maior espaço de trabalho, mais conforto para cozinhar e estar, além de muitas opções e cores de revestimento.

Assim sendo, apresentamos 10 cozinhas em L , cada uma com o seu próprio estilo e com características diferentes.