Uma casa modesta para o encantar

Situada entre as paisagens únicas que pontuam a bacia do mar mediterrâneo, a casa encontra-se numa das poucas ilhas pertencentes à Turquia no mar Egeu. Conhecia por Ténedos em português, e Bozcaada em Turco, esta região encontra-se junto à entrada do estreito de Dardanelos e além de se dedicar ao turismo e à pesca, é muito conhecida pelas suas uvas e produção de vinhos com séculos de história.

Dadas as características do lugar, a construção materializa-se através de linhas e materiais assumidamente rústicas. As paredes naturalmente desalinhas e as coberturas em telha são apenas interrompidas pelas janelas e portas em madeira pintada de vermelho. A paleta de cores criada, em conjunto com a vegetação, acaba por criar uma atmosfera simpática e convidativa de acordo com os requisitos de um espaço turístico, sem prescindir dos pressupostos da arquitetura local.