Homify 360° – casa Portuguesa em betão

Passando na estrada principal e dando de caras com esta fachada de certo que se questionaria o porquê de uma forma tão rígida, o porquê de não ter janelas, o porquê de não parecer acabada..etc. Observando com atenção e se pudesse entrar no terreno logo perceberia e teria as respostas para todas as suas questões. A fachada pode parecer estranha e em nada se parece com uma fachada, dita normal de uma habitação de autor. Mas o atelier Phyd pensou out of the box e diga-se, que bem, muito bem!

Só quando se percorre ao longo do terreno e se penetra nos interiores se percebe que não há falta de luz natural, que os ambientes são leves e fluidos e que o material de revestimento das fachadas em nada influencia o bem estar interior, aliás, o contraste dos ambientes transparentes contrastam bem com o peso do betão.

É a tal antítese peso/leveza que falamos. Os pátios, esses, possibilitam a continuidade entre os diferentes espaços da casa e jogam incessantemente com o interior e o exterior.