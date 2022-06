Paredes decorativas: 10 ideias para separar ambientes com estilo

Não é necessário ter uma enorme parede para se conseguir a divisão necessária. Em muitas ocasiões, basta marcar de outra forma o limite para enganar a nossa vista.

No exemplo da imagem, vemos como se usou uma parede delgada para se apartar a sala da cozinha. Desta forma, ambas as áreas mantêm a conexão visual, mas há um elemento a demarcar espaços com propósitos distintos. Em vez de pedra, usou-se um papel de parede a criar a ilusão de que o material está lá. Uma solução barata e eficaz.