Faça você mesmo a decoração para a sua casa!

Aqui pode ter duas maneiras de ter este tipo de decoração: ou faz as letras por si mesmo ou compra-as, para depois formar as palavras que quiser. E não se apoquente se não encontrar todas do mesmo tipo ou tiver que trazer algumas maiores e outras menores – já viu como o U funciona tão bem daquele tamanho? Deixe que as suas paredes falem por si!