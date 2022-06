Casa de estilo rústico para o inspirar

Com telhado de telha a duas águas, o calor da pedra e uma altura dupla, esta casa de campo, com um simbolismo interessante no exterior e no interior, ergue-se envolta numa paisagem natural.

Na fachada e na contra fachada foram construídas pérgulas com troncos rudes sem polimento, semelhantes às de construções mais humildes, e usando as mesmas técnicas destas. O contraste é interessante e é o elemento que dá a esta casa uma personalidade especial do lado de fora.