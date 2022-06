8 cores para pintar as divisões da sua casa (ficarão sensacionais)

A cor é um dos principais elementos de decoração, é uma parte do espectro de luz que gera vibrações que afetam as dimensões do espaço e do humor das pessoas inconscientemente. A sociólogo e psicóloga alemã Eva Haller, realizou uma investigação chamada psicologia das cores. Como funcionam as cores dos sentimentos e razão em que detalhou como a interação de cores sobre os sentimentos das pessoas não é uma coincidência, mesmo a mesma cor pode ter efeitos contraditórios dependendo do nosso humor e contexto.

Com base nessa pesquisa, no livro de ideias de hoje vamos dizer quais são as melhores cores para pintar os quartos da sua casa.

Pinte a casa de acordo com a psicologia da cor. Não perca os detalhes.