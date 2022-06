Cozinhas de estilo rústico: 6 fantásticos exemplares em plena cidade

A sua casa é de traça antiga e na cozinha ainda se mantém o espaço do fogão a lenha? Então não mexa mais! Aproveite este espaço para instalar o seu novo fogão. Mantenha a chaminé, restaure-a se for preciso, e comece por aqui com a decoração campestre da divisão. Embuta o frigorífico e todas as outras máquinas que nos puxem mais para um estilo moderno, de forma a dar destaque aos móveis e não aos electrodomésticos. Repare como nesta cozinha temos imensa madeira e os tons pastel resolvem o resto – não está fantástica? Os azulejos, lisos e claros, e as vigas de madeira no tecto prolongam o campo dentro do espaço!