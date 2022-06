Casas de banho com excelente arrumação!

Sejam embutidas, salientes ou em forma de estante, as prateleiras são óptimas soluções de arrumação numa casa de banho. Independentemente de as usar para produtos utilizados no dia-a-dia ou para colocar nelas alguma decoração, as prateleiras são fantásticas por serem simples, fáceis de montar e super versáteis! Além disso, não ocupam espaço no chão, pelo que por baixo delas pode haver sempre um cesto para a roupa suja, um banco de apoio ou as loiças da casa de banho.