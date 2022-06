8 dicas para garantir-lhe uma cozinha absolutamente moderna

Cozinhas revestidas com padrões tipo favos de mel, diamantes ou outras figuras geométricas divertidas é uma excelente maneira de dar vida ao espaço. Parece muito mais moderno do que uns azulejos quadrados e tradicionais, desta forma as cores do mobiliário destacam-se ainda mais.

Às vezes pensamos que o mais importante é ter uma cozinha cheia de utensílios ultra modernos, mas não nos devemos esquecer que o que realmente importa é a aparência do mobiliário da cozinha, bem como detalhes do pavimento e das paredes. Ter azulejos de cor clara é uma das chaves do sucesso, porque torna-se mais fácil combiná-los com outros elementos.