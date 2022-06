Este apartamento foi adquirido pela The Lady Builder, uma equipa de especialistas em imóveis e construção com designers de interiores qualificados. O apartamento passou por uma transformação quase inacreditável. Em apenas 6 meses de alterações, o apartamento foi vendido por quase o dobro do valor pelo qual tinha sido comprado. Passou de um espaço quase pré-histórico para uma apartamento indicado e associado à elite de Londres. Veja as fotos todas aqui.