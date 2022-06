Penthouse moderna com vista de sonho!

A Penthouse é a zona mais privilegiada de um prédio. Não só é o andar mais alto como também, por vezes, ocupa todo o piso. As vantagens que constituem uma penthouse são então: áreas mais generosas, a vista espectacular e ainda, em alguns casos, um grande terraço superior.

As imagens que se seguem pertencem precisamente a um apartamento penthouse cujo o projecto de interiores foi da autoria dos profissionais do Atelier Ana Sousa Rocha. Esta empresa possui mais de 20 anos de experiência e já trabalhou com espaços comerciais e com espaços particulares, como é o caso da habitação cujas imagens iremos de seguida observar. O atelier é constituído por uma equipa multi-disciplinar de profissionais qualificados nas áreas do Design e da Arquitectura.

O projecto que de seguida iremos ficar a conhecer é especial por duas razões: a sua localização e paisagem e claro, os seus interiores sofisticados de fazer cair o queixo. Não deixe de verificar!