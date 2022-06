14 idéias para decorar as paredes do seu quarto (simples e modernas!)

Uma ideia muito eficaz para fazer com que um quarto pequeno pareça maior, para além da possibilidade de pintar as paredes com cores claras, é a introdução de espelhos. Se formos ver, um grande espelho, com um belo cenário, posicionado numa das principais paredes pode fazer uma grande diferença na nossa perceção do espaço, fazendo com que este pareça mais amplo e arejado.