8 ideias para decorar com imitação de pedra com um efeito realista

Neste terraço fechado, a parede de fundo sobressai com o revestimento que lhe foi aplicado. Neste caso, trata-se de um papel de parede com pedras desenhadas, como verá também nas imagens seguintes. O importante é conhecer a qualidade do papel. Deve ser duradouro, impermeável e resistente aos raios UV para que possa dele desfrutar com confiança.