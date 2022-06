Casa de um só piso com a distribuição perfeita

Vemos, agora, outro ângulo a partir do exterior. A imagem em render mostra-nos os detalhes do design estrutural da casa.

Antes de mais, vale a pena realçar as cores neutras que lhe emprestam um aspecto intemporal capaz de acompanhar e de ultrapassar todas as tendências dos próximos anos. A fachada foi revestida com gesso decorativo que é uma escolha clássica e de baixo custo para o exterior das residências. As janelas são feitas de vidro vitrificado que não só permite o controlo eficaz da temperatura, mas também mais privacidade e conforto.

A partir dos detalhes que vemos aqui e em toda a concepção da casa, é evidente a funcionalidade e a consciência em termos de custos. O resultado é, no entanto, nada menos do que bonito e prático.