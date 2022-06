Vinílicos de parede vs autocolantes decorativos

É com facilidade que um hall de entrada se transforma e passa de um espaço chato e aborrecido em algo super original e criativo. Apenas com a colocação de uma prateleira conseguiu-se criar uma espécie de banco para ajudar a descalçar quando se entra em casa e ainda um espaço bom para pousar a carteira ou os sacos que tem de levar no dia seguinte evitando assim, esquecimentos desnecessários de ultimo hora. Os autocolantes vinílicos escolhidos foram umas simples tiras pretas com pássaros pousados. Lembrando os cabos eléctricos do exterior trazendo-os para dentro de casa. Os suportes de bengaleiro foram estrategicamente colocados em cima das linhas para assim parecer que os casacos, carteiras e cachecóis estão presos naturalmente nestes cabos. Gostou da ideia?