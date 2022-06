10 lindos acessórios para aconchegar a sua cozinha este outono

Olá outono!

É verdade, o verão já se foi há um tempo, e embora o frio a sério ainda demore algum tempo o tempo vai ficando mais cinzento, chuvoso e desconfortável.

Há quem deteste o outono, e diga que é uma altura deprimente e cinzenta, mas nós por cá na homify adoramo-lo! Traz com ele o friozinho que faz apetecer o aconchego de uma manta, as castanhas, as compotas e as tardes no sofá a ver filmes. Nos fins de semana traz mais vontade de ficar em casa a fazer biscoitos do que de sair e enfrentar as nuvens ameaçadoras… O calor afasta-nos do fogão!

Os verdadeiros adeptos da decoração amam as mudanças de estação e aproveitam-nas para mudar a sua casa, e adaptá-la à nova estação, mas muitos de nós temos de contentar-nos com algumas alterações, à medida do curto orçamento.

Mas não precisa de grandes alterações! Bastam algumas aquisições inteligentes e a casa ganha logo outro tom, de acordo com a estação do ano.

Hoje debruçamo-nos sobre tachos e panelas, e trazemos uma pequena seleção de acessórios simples que vão tornar a sua cozinha ainda mais apetecível neste outono. Venha descobri-los!