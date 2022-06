O apartamento perfeito em 70 m2

A cozinha desenvolve-se longitudinalmente, por isso não é o que considerávamos de cozinha isto é, com mesa de jantar, armários embutidos. Com o passar do tempo, esta concepção do espaço mudou em favor de uma mais fluida, por isso, na maioria dos casos, encontramos uma kitchenette ou cozinha que se abrem para um ambiente único, que inclui sala de jantar e sala de estar. Neste caso, o plano aberto não inclui a cozinha e isso permite isolar a desordem e cheiros relacionada com a preparação de refeições, tanto na vida quotidiana, como na presença de convidados.