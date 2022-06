André Ventura – designer Português

O OC 01 é estranho. Refiro-me apenas ao nome, pois o seu conjunto é de um design incrível. Esta é a fotografia em que visualizamos o banco ou mesa de apoio na sua posição de uso e totalmente montado.

Consigo imaginar esta peça de design numa sala junto a um sofá com um copo de vinho e umas revistas, no quarto como mesa de cabeceira, num closet como banco de apoio ou num hall de entrada apenas com uma jarra de flores em cima. É uma peça polivalente pois adapta-se com facilidade a qualquer espaço. O lado mais engraçado e bem conseguido deste objecto é ser possível montar ou desmontar quando se deseja. Sem dificuldades acrescidas a esse nível. É quase como um puzzle! As suas superfícies de forma quadrangular intersectam-se entre si através de linhas rectas de cantos vivos que contrastam com os círculos, dando uma sensação de equilíbrio e de unidade.